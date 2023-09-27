Эменике рассказал о том, что Карпин не отвечает на его сообщения в соцсетях

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» признался в любви главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

«Мне больше нравилось тренироваться под руководством Карпина. Я очень уважаю Валерия. Несколько раз писал ему в соцсетях, но он не отвечает. Не знаю почему, может, не доходят сообщения или еще что-то... Но я все равно люблю Карпина! Он проявлял много заботы, был не только тренером, но и стал для меня вторым отцом», — сказал Эменике «СЭ».

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, перейдя из «Фенербахче». Нападающий провел 49 матчей за московскую команду, в которых забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.