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Сегодня, 11:16

Эменике: «Я был бы рад вернуться в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эммануэль Эменике.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике признался, что хотел бы вернуться в Россию, чтобы работать в московском клубе.

«Если «Спартак» предоставит мне шанс, я был бы рад вернуться. Россия для меня словно дом! Я бы перевез сюда свою семью и работал в «Спартаке», — цитирует Эменике РИА «Новости».

11 сентября 37-летний нигериец принял участие в матче звезд «Спартака». Нападающий играл за команду Деяна Станковича.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 годы. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал восемь результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.

Источник: РИА «Новости»
Эммануэль Эменике
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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