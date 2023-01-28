Агент Гарре: «Бенхамин счастлив, что выбрал Россию, русские — прекрасная нация»

Футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы нападающего «Расинга» Бенхамина Гарре, рассказал, как чувствует себя его клиент при переходе в «Крылья Советов».

«Есть некоторые аргентинские игроки, которые предпочитают не ехать в Россию, несмотря на то что это отличная возможность для них. У них присутствуют страх, сомнения и неопределенность по поводу текущей ситуации. Что касается Гарре, у него не было никаких проблем с трансфером в Россию, он очень счастлив, что принял решение присоединиться к «Крыльям Советов». Русские — прекрасная нация, и какие-то политические решения не могут на это повлиять», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».

Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 матчей.