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Сегодня, 15:10

Агент Гарре: «Бенхамин счастлив, что выбрал Россию, русские — прекрасная нация»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы нападающего «Расинга» Бенхамина Гарре, рассказал, как чувствует себя его клиент при переходе в «Крылья Советов».

«Есть некоторые аргентинские игроки, которые предпочитают не ехать в Россию, несмотря на то что это отличная возможность для них. У них присутствуют страх, сомнения и неопределенность по поводу текущей ситуации. Что касается Гарре, у него не было никаких проблем с трансфером в Россию, он очень счастлив, что принял решение присоединиться к «Крыльям Советов». Русские — прекрасная нация, и какие-то политические решения не могут на это повлиять», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».

Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-garre-schastliv-chto-vy-bral-rossiyu-russkie-prekrasnaya-natsiya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
1
0
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