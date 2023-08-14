Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:42

Агент Гарре: «Есть интерес из Греции и Голландии, но «Крылья» игрока не отпустят»

Чемпион рассказал об интересе к Гарре от клубов из Греции и Голландии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Эмилио Чемпион рассказал об интересе к полузащитнику «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре от клубов из Греции и Голландии.

«Есть команды из Греции и Голландии, которые интересуются Бенхамином, но «Крылья Советов» не намерены есть отпускать, он лучший футболист в команде», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб шесть матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-garre-est-interes-iz-gretsii-i-gollandii-no-kry-l-ya-igroka-ne-otpustyat/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марк Цукерберг не верит в бой с Илоном Маском: «Он несерьезен, пора двигаться дальше»
«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов: «Очень рад за Захаряна. «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант»

ЦСКА интересуется форвардом «Айнтрахта» Борре