Представитель Гарре: «Бенхамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское»

Представитель полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион заявил, что футболист намерен отказаться от аргентинского гражданства.

«Думаю, Бенхамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское. Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из-за политической и экономической ситуации. А в России Гарре нашел спокойствие и хорошее качество жизни», — приводит слова Чемпиона Sport24.

Ранее агент 22-летнего аргентинца сообщил, что футболист запускает процесс получения российского гражданства.

Гарре перебрался в «Крылья Советов» в январе этого года из «Расинга». С того момента он провел 5 матчей за самарцев, отличившись одной голевой передачей.