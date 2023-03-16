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Представитель Гарре: «Бенхамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское»

Чемпион заявил, что Гарре намерен отказаться от аргентинского гражданства
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представитель полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион заявил, что футболист намерен отказаться от аргентинского гражданства.

«Думаю, Бенхамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское. Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из-за политической и экономической ситуации. А в России Гарре нашел спокойствие и хорошее качество жизни», — приводит слова Чемпиона Sport24.

Ранее агент 22-летнего аргентинца сообщил, что футболист запускает процесс получения российского гражданства.

Гарре перебрался в «Крылья Советов» в январе этого года из «Расинга». С того момента он провел 5 матчей за самарцев, отличившись одной голевой передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-16-predstavitel-garre-benkhamin-otkazhetsya-ot-grazhdanstva-argentiny-chtoby-poluchit-rossiyskoye
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ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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