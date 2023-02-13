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Сегодня, 10:10

Эммануэль Адебайор считает, что в ближайшие пару лет российский клуб выиграет Лигу чемпионов

Алина Савинова
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Бывший нападающий ряда европейских клубов Эммануэль Адебайор поделился мнением о российском футболе.

«Я считаю, что «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул. Все, что для этого требуется, — концентрация, вера в себя, ежедневная работа. Не существует ничего невозможного — если вы хотите чего-то достичь и будете работать, вы это получите», — приводит «РБ Спорт» слова Адебайора.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках под эгидой УЕФА и ФИФА с весны 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-mmanue-l-adebajor-v-blizhajshie-neskol-ko-let-klub-rpl-vy-igraet-ligu-chempionov/
Футбол
ФК Зенит
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