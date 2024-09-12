Эменике: «Дзюба — мой хороший друг и прекрасный игрок!»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» назвал форварда Артема Дзюбу прекрасным игроком.

«Это мой хороший друг! И прекрасный игрок! Он постоянно шутил. У нас даже были особенные празднования, когда я забивал», — сказал Эменике «СЭ».

11 сентября 37-летний нигериец принял участие в Матче звезд «Спартака». Нападающий играл за команду Деяна Станковича.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.