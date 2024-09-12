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Эменике: «Дзюба — мой хороший друг и прекрасный игрок!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» назвал форварда Артема Дзюбу прекрасным игроком.

«Это мой хороший друг! И прекрасный игрок! Он постоянно шутил. У нас даже были особенные празднования, когда я забивал», — сказал Эменике «СЭ».

Эммануэль Эменике. «Карпин для меня как отец, он сможет стать великим тренером!» Интервью Эменике

11 сентября 37-летний нигериец принял участие в Матче звезд «Спартака». Нападающий играл за команду Деяна Станковича.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.

Артем Дзюба
Эммануэль Эменике
ФК Спартак (Москва)

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