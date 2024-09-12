Эменике: «Карпин может стать великим тренером!»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» назвал сильные стороны Валерия Карпина.

«Думаю, он может стать великим тренером. Карпин много работает с игроками, общается с ними. Надеюсь, что у него все будет хорошо», — сказал Эменике «СЭ».

11 сентября 37-летний нигериец принял участие в Матче звезд «Спартака». Нападающий играл за команду Деяна Станковича.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.