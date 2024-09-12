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Сегодня, 22:00

Эменике: «Карпин может стать великим тренером!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» назвал сильные стороны Валерия Карпина.

«Думаю, он может стать великим тренером. Карпин много работает с игроками, общается с ними. Надеюсь, что у него все будет хорошо», — сказал Эменике «СЭ».

Эммануэль Эменике. «Карпин для меня как отец, он сможет стать великим тренером!» Интервью Эменике

11 сентября 37-летний нигериец принял участие в Матче звезд «Спартака». Нападающий играл за команду Деяна Станковича.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.

Валерий Карпин
Эммануэль Эменике
ФК Спартак (Москва)

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