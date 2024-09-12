Эменике: «Велитон перестал играть в футбол, но прекрасно выглядит! Как?»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» оценил игровую форму Веллитона.

Ранее Веллитон в интервью «СЭ» заявил о желании вернуться в «Спартак».

«Не могу в это поверить. Он перестал играть в футбол, но прекрасно выглядит! Как? Возвращение Веллитона в «Спартак»? Я не знаю, но думаю, все возможно», — сказал Эменике «СЭ».

11 сентября 37-летний нигериец принял участие в Матче звезд «Спартака». Нападающий играл за команду Деяна Станковича.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.