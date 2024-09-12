Сегодня, 22:30
Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» ответил на вопрос о драке с Ари на тренировке.
— Макеев рассказывал про вашу драку с Ари на тренировке! Что это было?
— О да! Ари много шутил, а я пошутил в его сторону. Ну и началось... Но теперь мы братья!
— Как после драки вы продолжали играть в одной команде?
— Это вообще не проблема. У нас прекрасные отношения с Ари, до сих пор шутим, общаемся. Ари — мой брат!
11 сентября 37-летний нигериец принял участие в Матче звезд «Спартака». Нападающий играл за команду Деяна Станковича.
Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.