Эменике — о драке с Ари: «Теперь мы братья! У нас прекрасные отношения»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» ответил на вопрос о драке с Ари на тренировке.

— Макеев рассказывал про вашу драку с Ари на тренировке! Что это было?

— О да! Ари много шутил, а я пошутил в его сторону. Ну и началось... Но теперь мы братья!

— Как после драки вы продолжали играть в одной команде?

— Это вообще не проблема. У нас прекрасные отношения с Ари, до сих пор шутим, общаемся. Ари — мой брат!

11 сентября 37-летний нигериец принял участие в Матче звезд «Спартака». Нападающий играл за команду Деяна Станковича.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.