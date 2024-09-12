Эменике: «Карпин — мой отец. Он сделал так, чтобы я начал чувствовать, что «Спартак» — мой дом»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Вы говорили, что хотите пообщаться с Валерием Карпиным. Удалось?

— Да, но совсем немного. Ари разговаривал с Карпиным, и я попросил просто передать привет. Очень жду встречи с коучем.

— Как бы ты описал Карпина? Кто он для тебя?

— Это мой отец. Он очень много помогал, поддерживал. Он сделал так, что я начал чувствовать, что «Спартак» — мой дом.

11 сентября 37-летний нигериец принял участие в Матче звезд «Спартака». Нападающий играл за команду Деяна Станковича.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.