Эменике: «Очень скучал по Москве. Этот город для меня как дом»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от приезда в Москву.

«Очень скучал по Москве. Этот город для меня как дом. Мне очень нравится быть здесь. Особенно когда смотрю на такое количество болельщиков, что пришли на наш матч», — сказал Эменике «СЭ».

11 сентября 37-летний нигериец принял участие в Матче звезд «Спартака». Нападающий играл за команду Деяна Станковича.

Эменике выступал за красно-белых с 2011 по 2013 год. Он провел 51 матч, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Футболист завершил карьеру в 2019 году.