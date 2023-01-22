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Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал «СЭ» информацию о том, что игрок может перейти в «Шальке» на правах аренды до конца сезона.
«Изидор может уйти в аренду в «Шальке»? Не думаю, что аренда сейчас возможна», — сказал Лакруа «СЭ».
22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования