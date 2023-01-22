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Сегодня, 11:13

Агент Изидора — о возможном переходе игрока в «Шальке»: «Не думаю, что аренда сейчас возможна»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал «СЭ» информацию о том, что игрок может перейти в «Шальке» на правах аренды до конца сезона.

«Изидор может уйти в аренду в «Шальке»? Не думаю, что аренда сейчас возможна», — сказал Лакруа «СЭ».

22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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