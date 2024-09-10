Эммерсон обратился к болельщикам «Урала» после ухода из команды

Бывший защитник «Урала» Эммерсон обратился к болельщикам екатеринбуржцев после ухода из команды.

«Привет, дорогие болельщики! Я хотел бы поблагодарить вас и ФК «Урал» за проведенное вместе время: за атмосферу, испытания и эмоции. Были взлеты и падения, но мы всегда были вместе. Я буду скучать по вам, Екатеринбургу и стадиону. Всех обнимаю. С уважением, Эммерсон», — приводит слова футболиста пресс-служба екатеринбуржцев.

«Урал» объявил об уходе 28-летнего защитника 10 сентября. Эммерсон выступал за команду с лета 2022 года. Он провел 65 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Ранее Эммерсон играл в России за «СКА-Хабаровск» и «Армавир».