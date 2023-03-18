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Эммерсон заявил, что нет ничего безумного в 16-матчевой беспроигрышной серии «Урала»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Урала» Эммерсон прокомментировал тот факт, что клуб не проигрывает 16 матчей подряд во всех турнирах.

«Мы довольны, что в очередной раз сыграли вничью в Москве. Надеемся, что обыграем «Спартак» в Екатеринбурге. Думаю, в Кубке со «Спартаком» мы сыграли лучше, чем в чемпионате. Разобрали с тренерами прошлую встречу, сделали выводы и чуть-чуть поправили нашу игру в обороне. Нет ничего безумного в 16-матчевой беспроигрышной серии «Урала» — это наша совместная работа. У команды есть запредельное желание и полная концентрация — все закономерно!» — приводит слова Эммерсона «Чемпионат».

После 19 туров «Урал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5035639-emmerson-net-nichego-bezumnogo-v-16-matchevoj-besproigryshnoj-serii-urala.html
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