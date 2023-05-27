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Сегодня, 14:28

Енин назвал Сантоса лучшим футболистом РПЛ в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Иван Енин назвал лучшего футболиста чемпионата России сезона-2022/23.

«Больше всего в этом сезоне из футболистов РПЛ мне понравился Дуглас Сантос. Он универсальный игрок. Играет спокойно, очень умный, у него великолепная левая нога. Он мог бы играть в лучших клубах топ-5 лиг Европы», — приводит слова Енина Metaratings.ru.

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник провел 28 матчей в чемпионате России, отметившись в них тремя результативными предачами и заработав две желтые карточки.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashitnik-torpedo-enin-duglas-santos-luchshii-futbolist-rpl-v-etom-sezone-254314/
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
Иван Енин
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