Енин: «Дзюба как минимум усилил бы «Торпедо» и забил бы не один гол»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин высказался о вылете московской команды из РПЛ.

«РПЛ — сильный чемпионат. Здесь хорошие команды, играют высокого качества иностранные и российские футболисты. Но для «Торпедо» этот сезон полностью провальный. Почему так вышло? Много факторов повлияло: смена и тренеров, и руководства. Видимо, игроки не были готовы к чемпионату. Сейчас остается правильно и аккуратно довести чемпионат до конца. Собраться всей командой и доиграть нормально оставшиеся игры. Не ударить в грязь лицом, и все», — приводит Sport24 слова Енина.

Также он ответил на вопрос, смог бы форвард Артем Дзюба, которого московский клуб хотел подписать перед рестартом сезона, спасти ситуацию.

«Как минимум, он усилил бы команду. Думаю, забил бы не один гол», — добавил футболист.

В матче 27-го тура РПЛ, который прошел 13 мая, «Торпедо» потерпело поражение от ЦСКА (0:3) и досрочно вылетело в первую лигу. С марта 2023 года «Торпедо» возглавляет испанский специалист Жозеп Клотет.