Енин: «У игроков «Зенита» мышление намного быстрее, легионеры команды делают большую разницу»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин рассказал о самой тяжелой гостевой игре черно-белых в текущем сезоне чемпионата России.

«Думаю, что «Зенит», особенно на выезде. В Питере у нас была задача как можно дольше продержаться. Мы поставили «автобус», у нас неплохо это получалось. Но в конце «Торпедо» пропустило. У «Зенита» реально очень качественные игроки, они давили на нас. С петербуржцами была самая тяжелая игра в чемпионате. У игроков «Зенита» мышление намного быстрее, у них 70 процентов команды легионеры, и они делают большую разницу», — цитирует Енина Metaratings.ru.

После поражения от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура РПЛ, который прошел 13 мая, «Торпедо» досрочно вылетело в первую лигу. С марта 2023 года московскую команду возглавляет испанский специалист Жозеп Клотет.