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Сегодня, 14:13

«Енисей» — «Факел»: составы команд на первый стыковой матч

Мария Гусева
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«Енисей» и «Факел» объявили стартовые составы на первый стыковой матч за право выступать в российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

Встреча состоится сегодня, 7 июня, и начнется в 15.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске.

«Енисей»: Ставер, Кичин, Стежко, Феррейра, Марков, Ланин, Иванов, Раздорских, Канаплин, Глушков, Окладников.

«Факел»: Свинов, Калинин, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Якимов, Квеквескири, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

Ответный стыковой матч «Факел» — «Енисей» состоится 10 июня. Встреча пройдет в Воронеже.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
07 июн, 15:00. Арена Енисей (Красноярск)
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Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
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