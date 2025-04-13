Эракович — о стычках с Кордобой: «Не дошло до драки, потому что я умный»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович подвел итоги матча против «Краснодара» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

— Очень рады, что смогли победить, — начал Эракович. — Мы доказали на поле, что являемся сильнейшей командой России. Лучше играли и первом тайме, и во втором. Все предыдущие потери очков были из-за наших ошибок. Сегодня провели идеальную игру и, повторюсь, доказали, что «Зенит» — сильнейшая команда страны. Все было идеально, кроме первого гола в ворота «Зенита»? Да. Признаю свою ошибку в этом эпизоде.

— Это один из лучших матчей «Зенита» в сезоне?

— Я думаю, что да.

— Очень много говорили с Кордобой, на каком языке?

— На английском.

— Почему не дошло до драки?

— Потому что я умный.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.