Эракович рассказал, что думает о конкуренции в «Зените»

Новичок «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал конкуренцию в команде на позиции защитника.

— У вас очень необычное для России имя (переводится Наводить страх), что об этом думаете? Будете наводить страх?

— Мне бы хотелось стать тем самым страхом и ужасом для остальных команд. Но это шутка, в Сербии это нормальное имя, скоро к этому привыкните.

— Большая конкуренция на этой позиции, удалось поговорить с Семаком, как он вас видит на этой позиции?

— Конкуренция нормальна для любого клуба. Чем она сильнее, тем сильнее команда и игра. Поговорили с тренером, на мне игра, а сколько буду играть — это будет решать тренерский штаб, это не моя работа.

— Как вам русский музей? Русский и сербский похожи, все ли понимали, что говорил экскурсовод?

— Не на столько хорошо я понимаю язык, было сложновато. Пока не все понимаю, но надеюсь, в ближайшее время освою. Музей очень понравился. Отдельные впечатления от тренировки, очень приятно удивлён, что было так много детей. Это прекрасная традиция.