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Сегодня, 03:09

Еремич: «Пока не слышал, чтобы у Карпина были какие-то конкретные варианты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Срджан Еремич считает, что интерес от зарубежных клубов к Валерию Карпину возможен.

«Карпин — очень хороший тренер, и интерес от зарубежных клубов к нему возможен. Никогда не знаешь, когда получишь предложение. Но я пока не слышал, чтобы у него были какие-то конкретные варианты. Саудовская Аравия — одна из опций, в будущем все возможно», — цитирует «РБ Спорт» Еремича.

«Ростов» после 18 туров под руководством Валерия Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/serbskij-agent-saudovskaya-araviya-odna-iz-optsij-dlya-karpina/
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
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