Сегодня, 13:20
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о подготовке команды к новому сезону.
«С хорошим настроением готовимся к сезону в соответствии с намеченным планом. Команда пока готовится на сборах. Насколько я понимаю, все идет успешно и в плановом режиме», — приводит Metaratings.ru слова Еремякина.
Также он ответил на вопрос о целях, которые клуб может поставить перед собой в новом чемпионате.
«Сначала надо завершить трансферную кампанию, потом уже будем ставить команде задачу. Речь о задаче попасть в топ-10? Предварительно да, все как вы говорите. Не допустить прямого вылета и быть в топ-10 или топ-12. Мы понимаем все сложности и наши возможности», — добавил президент «Оренбурга».
В сезоне-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.