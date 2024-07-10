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Сегодня, 13:20

Еремякин — о новом сезоне РПЛ: «Оренбург» должен не допустить прямого вылета и быть в топ-10 или топ-12»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«С хорошим настроением готовимся к сезону в соответствии с намеченным планом. Команда пока готовится на сборах. Насколько я понимаю, все идет успешно и в плановом режиме», — приводит Metaratings.ru слова Еремякина.

Также он ответил на вопрос о целях, которые клуб может поставить перед собой в новом чемпионате.

«Сначала надо завершить трансферную кампанию, потом уже будем ставить команде задачу. Речь о задаче попасть в топ-10? Предварительно да, все как вы говорите. Не допустить прямого вылета и быть в топ-10 или топ-12. Мы понимаем все сложности и наши возможности», — добавил президент «Оренбурга».

В сезоне-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

 

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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