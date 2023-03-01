0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:50

Еремякин: «Оренбург» арендовал поля у футбольного клуба «Сочи»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что в ближайшие две недели команда будет тренироваться в Сочи.
4 марта «Оренбург» проведет первый матч после возобновления сезона чемпионата России — против «Ахмата» в Грозном. 10 числа оренбуржцы на выезде сыграют с «Сочи».

«В Оренбурге не очень хорошие погодные условия, достаточно прохладно. Плюс с учетом того, что 4 марта мы играем в Грозном с «Ахматом», а 10-го — на выезде с «Сочи», мы приняли решение отправить команду туда. В Сочи она будет тренироваться, оттуда поедет в Грозный, вернется обратно, сыграет с местным клубом, после чего улетит домой. К игре со «Спартаком» будем готовиться уже в Оренбурге. В Сочи мы заключили контракт и арендовали поля у футбольного клуба «Сочи», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.

На данный момент «Оренбург» с 25 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-dlya-trenirovok-na-dve-nedeli-arendoval-polya-sochi/
Футбол
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Миранчуков хочет видеть Антона в Европе

Пейчинович: «Баринов может стать такой же легендой «Локомотива», как Семин»