Еремякин: «Деограсия знает, что «Оренбург» должен сохранить прописку в РПЛ, к нему есть доверие»

Сегодня, 21:28
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил работу главного тренера команды Давида Деограсии.
— Какой кредит доверия к главному тренеру?
— На сто процентов есть доверие к нему, — приводит Metaratings.ru слова Еремякина.
— Не планируете с ним расставаться в ближайшее время?
— Нет. Тренер сейчас нас вполне устраивает.
— У тренера есть задача до зимы или до конца сезона?
— Он знает, какая задача: мы должны сохранить прописку в РПЛ.
«Оренбург» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России оренбуржцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 6 ноября.