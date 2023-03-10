Президент «Оренбурга»: «Были разные мнения в связи с уходом Писарского, но мы видим, что у команды есть потенциал»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о победе над «Сочи» в матче 19-го тура чемпионата России (4:0).

«Это футбол, что тут еще можно сказать. Любая победа нравится. Есть нюансы, над которыми команда будет еще работать, но главное — мы показали результативную игру. Были разные мнения в связи с уходом Писарского, но команда выглядела очень сбалансированной в плане достижения результата, исходя из количества забитых мячей. Очень красивые голы и у Капленко, и у Башича, и у Переса. Мы видим, что есть потенциал. Будем работать дальше, улучшать игру», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

«Оренбург» с 28 очками занимает 7-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» расположился на строчку ниже, набрав такое же количество очков, но уступая оренбургскому клубу по дополнительным показателям.