Сегодня, 20:50
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, каких игроков клуб планирует выкупить в зимнее и летнее трансферные окна.
«Мы выкупаем у «Зенита» Хотулева. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится. В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у «Спартака». Будем его выкупать», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.
Оба футболиста выступают за оренбургский клуб на правах аренды. Данила Хотулев в текущем сезоне провел 12 матчей за команду во всех турнирах. Степан Оганесян сыграл 15 матчей, в которых забил гол и сделал одну результативную передачу.