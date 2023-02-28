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Еремякин заявил, что «Оренбург» работает над выкупом Мансильи у «Расинга»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что клуб намерен выкупить нападающего Брайана Мансилью у «Расинга».

«Брайан у нас в аренде, мы работаем над этим. Такой вопрос стоит в повестке дня, и мы об этом думаем. 800-900 тысяч евро? Идет переговорный процесс, не могу сказать, чем он закончится. Может быть, мы его за пять копеек купим. Пусть пишут, у нас идет переговорный процесс», — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

Аргентинец перешел в «Оренбург» из «Расинга» на правах аренды в июле 2022 года. В составе оренбургской команды он провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/eremyakin-orenburg-rabotaet-nad-vykupom-mansili-u-rasinga-231603/
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