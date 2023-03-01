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Сегодня, 20:19

Президент «Оренбурга» Еремякин: «По Гойковичу никаких предложений нет. У Ренато действующий контракт»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что в клуб не поступало предложений по боснийскому защитнику Ренато Гойковичу.

— В клубе по Гойковичу никаких предложений нет. У Ренато действующий контракт, в соответствии с которым мы продолжаем работать, — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

— У тренера нет желания его отпускать?

— Вопрос не в главном тренере, есть руководство клуба, которое принимает решения. Если главный тренер будет принимать все решения, зачем нужны президент и генеральный директор.

Этой зимой сообщалось, что московский ЦСКА проявлял интерес к 27-летнему футболисту. Однако сделка не состоялась, Гойкович продолжит выступать за оренбургский клуб во второй части сезона.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей в составе «Оренбурга», в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-predlozhenij-po-gojkovichu-net-u-nego-dejstvuyushhij-kontrakt/
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