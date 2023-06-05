Еремякин заявил, что в «Оренбурге» не рассматривали кандидатуру Щенникова

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб не рассматривал вариант с подписанием защитника Георгия Щенникова.

«Щенников? Так далеко не думали, его кандидатуру не рассматривали. Может, в порядке изучения или оценки что-то и было, но я только в последний момент подключаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

Щенников находился в системе ЦСКА с 2003 года. Сезон-2022/23 стал последним для 32-летнего футболиста в составе армейцев. Клуб не стал продлевать контракт с защитником.

В текущем сезоне Щенников провел 6 матчей за ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями.