Адвокат Влута: «Сегодня Рай подал апелляцию, решение ждем в 2024 или 2025 году»

Сегодня, 15:01
Адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, заявил, что 17 апреля была подана апелляция на решение суда.
«Сегодня Рай подал апелляцию. Полагаю, решение по апелляции будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».
В начале апреля Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 годам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.
В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.