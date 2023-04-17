Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:01

Адвокат Влута: «Сегодня Рай подал апелляцию, решение ждем в 2024 или 2025 году»

Томас заявил, что Влут подал апелляцию на решение суда
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, заявил, что 17 апреля была подана апелляция на решение суда.

«Сегодня Рай подал апелляцию. Полагаю, решение по апелляции будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».

В начале апреля Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 годам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.

В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/advokat-vluta-segodnya-raj-podal-apellyatsiyu-reshenie-zhdem-v-2024-ili-2025-godu/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Рай Влут
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
12 боевиков ВСУ сдались в плен четырем сотрудникам ЧВК «Вагнер»
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Умер актер фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин
В Польше возмутились пролетающими над страной самолетами с россиянами
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майга — о Глушакове: «Приятно играть вместе с такими опытными футболистами»

Матч 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» перенесен на другое время