Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:28

Яхимович: «Тюкавину не нужно никуда ехать, платят и тут хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Ветеран «Динамо» Эрик Яхимович поделился мнением о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Он молодец. И меня радует, что с ним продлили контракт. Думаете, что в Европе легко играть? Захарян ушел и сидит в запасе. А у нас он был лучшим. Так что я думаю, Тюкавину не нужно никуда ехать. А смысл? Платят и тут хорошо. Это раньше все старались уехать за деньгами, потому что у нас платили копейки», — приводит слова Яхимовича «Евро-Футбол.Ру».

21-летний Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». На счету нападающего 38 голов и 25 результативных передач в 124 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Обсудить
Читайте также
Борис Ротенберг рассказал о скандальном матче «Сочи» в Грозном
Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Семаку дают сказочный контракт, его дочь застыдила фантов, клуб заявил о наличии больших денег на трансферы. Что происходит в «Зените» перед матчем с ЦСКА
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Гарсия: «Семак продлит контракт с «Зенитом»? Я доволен. Он — отличный тренер и человек»

Бонгонда: «Лучшее воспоминание об Абаскале? Не могу говорить. Он уже не в клубе»