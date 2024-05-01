Яхимович: «Тюкавину не нужно никуда ехать, платят и тут хорошо»

Ветеран «Динамо» Эрик Яхимович поделился мнением о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Он молодец. И меня радует, что с ним продлили контракт. Думаете, что в Европе легко играть? Захарян ушел и сидит в запасе. А у нас он был лучшим. Так что я думаю, Тюкавину не нужно никуда ехать. А смысл? Платят и тут хорошо. Это раньше все старались уехать за деньгами, потому что у нас платили копейки», — приводит слова Яхимовича «Евро-Футбол.Ру».

21-летний Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». На счету нападающего 38 голов и 25 результативных передач в 124 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.