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Сегодня, 15:04

Эркинов считает, что «Торпедо» способно вернуться в РПЛ в следующем сезоне

Алина Савинова
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Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов оценил шансы автозаводцев вернуться в РПЛ в следующем сезоне.

«Торпедо» способно вернуться в РПЛ в следующем сезоне. Думаю, что мы можем это сделать. Я не знаю уровень Первой лиги, потому что никогда там не играл, но, думаю, она чем-то отличается от РПЛ. Посмотрим. Постараемся сделать все возможное, чтобы вернуться в РПЛ за один сезон. Это интересный вызов» , — приводит «РБ Спорт» слова Эркинова.

«Торпедо» заняло 16-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона и вылетело в первую лигу. В марте 2023 года московскую команду возглавил испанский специалист Жозеп Клотет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hozhimat-e-rkinov-torpedo-sposobno-vernut-sya-v-rpl-v-sleduyushhem-sezone/
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