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Сегодня, 16:50

Ермакович считает, что «Пари НН» играл слишком близко к своим воротам

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Старший тренер «Пари НН» Александр Ермакович прокомментировал итог выездного матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

Белорус исполнял обязанности главного тренера команды в связи с дисквалификацией Виктора Гончаренко.

— По содержанию таймы были одинаковыми. Но если в первом у нас хватало силенок сдерживать соперника, во втором силы стали покидать. Когда ты постоянно без мяча — идут ошибки, теряется концентрация.

— Какой была установка? Хотели сыграть на ничью?

— Установка какой может быть? Никто никогда не играет на ничью. Приезжаем с мыслью победить. Хотели организованно сыграть в обороне. «Спартак» в прекрасной форме — понимали, что будет тяжело. Собирались больше контролировать мяч и выходить в контратаки. Если вратарь где-то потягивал время... Думаю, если бы «Спартак» играл с командой уровня «Барселоны», они бы тоже небыстро вводили мяч в игру.

— Что случилось за 10 минут во втором тайме?

— Очень быстрые атаки «Спартака». Особенно по первому голу. Не успели один, второй наш игрок... Я бы тут больше похвалил игроков атаки соперника. Гол Барко — великолепное исполнение! Наверное, мы слишком прижались. Нельзя было позволять бить... Мы просто не справлялись.

После 18 матчей нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Александр Ермакович
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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