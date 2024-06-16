Футболист сборной Албании Мучи: «Даку может играть в лучшем клубе мира»

Сегодня, 11:20
Полузащитник сборной Албании и «Бешикташа» Эрнест Мучи поделился мнением об игре нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку.
«Даку — отличный нападающий. Посмотрите, сколько голов он забил в Российской Премьер-Лиге. При этом он помогает команде и в обороне. Он всегда очень упорно работает, это отличный футболист для нашей сборной. Конечно, Мирлинд может уйти и играть в лучшем клубе и лучшей лиге», — приводит слова Мучи «РБ Спорт».
Даку перешел в «Рубин» летом 2023 года. За казанскую команду 26-летний форвард сыграл 33 матча, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.