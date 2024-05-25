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Сегодня, 21:02

Ерохин: «Думаю, мы можем с гордостью отпраздновать чемпионство «Зенита»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поблагодарил болельщиков за поддержку в заключительном матче сезона против «Ростова».

В субботу, 25 мая, сине-бело-голубые на своем поле обыграли ростовчан со счетом 2:1. В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице.

«Благодарность нашей команде и нашим болельщикам, которые сегодня поддерживали нас как никогда. Стадион был громким, особенно в концовке. Всем большое спасибо. Я думаю, что мы можем с гордостью отпраздновать чемпионство «Зенита». Сегодня очень счастливый день. Слухи про «Краснодар»? У нас есть еще финал кубка. Я думаю, все официальные заявления будут сделаны клубом, и все об этом прочитают», — заявил Ерохин.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд и десятый в истории. Также клуб один раз выигрывал чемпионат СССР (1984).

Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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