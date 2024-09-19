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Сегодня, 17:53

Ерохин: «Думаю, Соболев будет еще прибавлять и поможет «Зениту»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил первую игру форварда Александра Соболева на домашней арене сине-бело-голубых.

«Сделал голевой пас, так что молодец. А в целом он работает, старается набирать форму. Саша пока сыграл только первые матчи. Думаю, дальше будет еще прибавлять и поможет команде», — приводят «Известия» слова Ерохина.

Также он ответил на вопрос о том, как Соболев может исправить ситуацию с болельщиками команды.

«Думаю, это не ко мне вопрос... Многое будет сделано со стороны Саши. Он будет работать, стараться играть на команду и прикладывать усилия, чтобы помогать клубу побеждать», — добавил Ерохин.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». В домашнем матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0), который прошел 17 сентября, 27-летний футболист отметился голевой передачей. Во время игры фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес Соболева.

Источник: Известия
Александр Ерохин
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит

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