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Сегодня, 13:43

Ерохин назвал самое запоминающееся событие в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в 18-м туре РПЛ, а также назвал запоминающееся событие в уходящем 2023 году.

«Пари НН» хорошая команда. По статистике больше двух мячей они в чемпионате не пропускали. Хорошая оборона, сложно с ними играть. Трудовая победа, непростая, в завершении этого этапа чемпионата. Можно сказать, что уходим с более-менее хорошим настроением на паузу. Будем стараться во второй части сезона делать все от нас зависящее, чтобы набирать очки и закрепиться на первом месте. Самое запоминающее событие 2023 года? В первую очередь чемпионство и все, что с этим связано. Нынешний чемпионат напряженный, интересный. От нас требуется только работать дальше, стараться улучшать свою игру, терять меньше очков", — Ерохина «Спорт День за Днем».

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые на 1 балл опережают идущий вторым «Краснодар», у которого 35 очков и еще одна игра в запасе.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/poluzashchitnik-zenita-erokhin-nazval-samoe-zapominayushcheesya-sobytie-v-2023-godu
Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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