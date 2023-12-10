Ерохин назвал самое запоминающееся событие в 2023 году

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в 18-м туре РПЛ, а также назвал запоминающееся событие в уходящем 2023 году.

«Пари НН» хорошая команда. По статистике больше двух мячей они в чемпионате не пропускали. Хорошая оборона, сложно с ними играть. Трудовая победа, непростая, в завершении этого этапа чемпионата. Можно сказать, что уходим с более-менее хорошим настроением на паузу. Будем стараться во второй части сезона делать все от нас зависящее, чтобы набирать очки и закрепиться на первом месте. Самое запоминающее событие 2023 года? В первую очередь чемпионство и все, что с этим связано. Нынешний чемпионат напряженный, интересный. От нас требуется только работать дальше, стараться улучшать свою игру, терять меньше очков", — Ерохина «Спорт День за Днем».

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые на 1 балл опережают идущий вторым «Краснодар», у которого 35 очков и еще одна игра в запасе.