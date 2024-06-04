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Сегодня, 21:55

Ерохин: «Главное, чтобы Педро сохранял тот настрой, который в нем есть»

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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил перспективы нападающего команды Педро.

«Перспективы Педро? Он еще очень молод, но у него уже очень много хороших качеств. У нас любят раздавать авансы многообещающим футболистам, но думаю, что при должном отношении у него все получится, и его карьера хорошо сложится. Главное, чтобы он сохранял тот настрой, который в нем есть», — сказал Ерохин Legalbet.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Педро в&nbsp;матче суперфинала Кубка России с &laquo;Балтикой&raquo; (2:1). «Думал о российском паспорте. Может, позже у меня будет возможность его сделать». Интервью Педро

Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года из бразильского «Коринтианса». На счету 18-летнего футболиста 3 гола в 16 матчах сезона-2023/24.

Источник: Legalbet.ru
Александр Ерохин
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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