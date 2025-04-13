Ерохин: «Соболев начинает полезнее действовать для команды»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после победы над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ оценил прогресс одноклубника Александра Соболева.

28-летний нападающий вышел на замену во втором тайме и отметился голевой передачей.

— Соболев начинает полезнее действовать для команды, совершать голевые действия. Поэтому каждый вносит свой вклад, как может. Все стараются поддерживать друг друга — и те, кто выходит на поле, и кто не выходит. Стараемся быть единым коллективом. И я думаю, что этот импульс такой общности, командности тоже немаловажен.

Игра, на самом деле, была достаточно напряженная и контактная. Были фолы и достаточно жесткая, острая борьба. Поэтому, естественно, старались поддерживать ребят, и в моментах, где казалось, что должны быть фолы в нашу сторону, старались поддерживать и сообщать об этом судье, — сказал Ерохин журналистам.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.