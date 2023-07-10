Ерохин оценил товарищеский матч «Зенита» с петербургским «Дианмо»

Сегодня, 19:17
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу команды в товарищеском матче с петербургским «Динамо» — 4:0.
«Сложно сказать. Думаю, главной задачей сегодняшнего матча было наиграть какие-то взаимодействия, чтобы то, что мы отрабатываем на тренировках, воплощать в игре. Это было самое главное, а остальное — счет, победа — не так важны в данный конкретный момент. В следующем матче это будет, конечно же, очень важно», — цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».
В этой встрече футболист оформил хет-трик.
Следующий матч «Зенит» проведет 15 июля против ЦСКА за Суперкубок России.