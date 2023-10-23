Ерохин: «Международные спарринги — очень хорошая практика для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

«Первый тайм для нас непростым получился. Много борьбы, вязкая игра. У «Крыльев» есть быстрые ребята в нападении, часто они с подбора проводят атаки. После перерыва мы «разбежались», использовали свои моменты и заслуженно победили», — приводит «РБ Спорт» слова Ерохина.

Также он рассказал, что для сине-бело-голубых значат международные спарринги, которые проводит команда.

«У нас сейчас нет еврокубков, поэтому такие матчи, конечно, полезны. В плане подготовки, поддержания формы очень хорошая практика», — добавил футболист.

После 12 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. 28 октября петербуржцы сыграют против «Ахмата».