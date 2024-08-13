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Сегодня, 00:45

Ерохин — о возможном уходе из «Зенита»: «Ситуация могла сложиться по-разному, но моей целью было играть в Петербурге»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос, мог ли он покинуть петербургский клуб.

«Ситуации складывались разные. Многое писали в СМИ, но от меня как от профессионального футболиста требовалось продолжать работать. Ситуация могла сложиться по-разному, но моей целью было играть за «Зенит» и вместе с командой добиваться побед», — сказал Ерохин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В общей сложности 34-летний россиянин провел 224 матча за петербуржцев, в которых забил 38 голов и сделал 18 результативных передач.

Александр Ерохин
ФК Зенит
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