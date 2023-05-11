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Сегодня, 10:27

Ерохин похвалил «Спартак» за игру против «Зенита»: «Они заслуживали большего»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Ерохин.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Спартак» продемонстрировал хорошую игру. Они заслуживали большего. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Будем праздновать! Принципиально ли было стать чемпионом именно против «Спартака»? Мне было принципиально их обыграть! Это матч особого накала. Для нас бонус, что есть еще четыре тура, в которых мы будем играть в статусе чемпиона и наслаждаться победой", — сказал Ерохин «СЭ».

7 мая благодаря победе над красно-белыми клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

33-летний российский футболист в этом сезоне провел 24 матча за «Зенит», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Александр Ерохин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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