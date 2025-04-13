Ерохин: «Победа оставляет «Зенит» в гонке за чемпионство»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча против «Краснодара» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

— Наверное, эта победа оставляет нас в гонке за чемпионство. И такой важный импульс сегодня был, что выиграли уверенно. Поэтому я думаю, что к следующим матчам готовиться с хорошим настроением будет проще. Сейчас у нас игра в Кубке, что тоже немаловажно. Поэтому сконцентрировано будем готовиться дальше.

«Краснодар» по-разному играет. Иногда он выходит через контроль мяча, иногда использует длинную передачу на Кордобу с дальнейшим подбором. Наверное, первый гол так и родился, когда пошла передача на нападающего — он зацепился и скинул. Поэтому готовились, конечно, к этому матчу, знали, как соперник может сыграть. Думаю, наши футболисты смогли проявить свои лучшие качества.

Чемпионская гонка? В этой ситуации мы смотрим исключительно на себя. Естественно, для того, чтобы оставаться с хорошими шансами на первое место, нужно было сегодня выигрывать. И на ближайших соперников, конечно, старались не смотреть. Смотрели, в первую очередь, на свою игру. Я думаю, что если мы будем в оставшихся матчах показывать такую игру, то итог должен быть для нас положительным, — сказал Ерохин журналистам.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.