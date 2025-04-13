Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 апреля, 22:45

Ерохин: «Победа оставляет «Зенит» в гонке за чемпионство»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча против «Краснодара» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

— Наверное, эта победа оставляет нас в гонке за чемпионство. И такой важный импульс сегодня был, что выиграли уверенно. Поэтому я думаю, что к следующим матчам готовиться с хорошим настроением будет проще. Сейчас у нас игра в Кубке, что тоже немаловажно. Поэтому сконцентрировано будем готовиться дальше.

«Краснодар» по-разному играет. Иногда он выходит через контроль мяча, иногда использует длинную передачу на Кордобу с дальнейшим подбором. Наверное, первый гол так и родился, когда пошла передача на нападающего — он зацепился и скинул. Поэтому готовились, конечно, к этому матчу, знали, как соперник может сыграть. Думаю, наши футболисты смогли проявить свои лучшие качества.

Чемпионская гонка? В этой ситуации мы смотрим исключительно на себя. Естественно, для того, чтобы оставаться с хорошими шансами на первое место, нужно было сегодня выигрывать. И на ближайших соперников, конечно, старались не смотреть. Смотрели, в первую очередь, на свою игру. Я думаю, что если мы будем в оставшихся матчах показывать такую игру, то итог должен быть для нас положительным, — сказал Ерохин журналистам.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.

1
Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Кирш — о пенальти Медины в матче со «Спартаком»: «Был уверен, что он не забьет»
Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?
ЭСК не показала правильно фол Черникова на зенитовце. Почему так сделан видеоклип?
РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»
Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова
Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя