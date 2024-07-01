Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:14

Ерохин: «Играть за «Зенит» — мечта для любого футболиста»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с петербургским клубом.

— Конечно же рад, что продолжу представлять наш любимый клуб и город, — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба. — На самом деле, для меня «Зенит» уже давно не просто футбольный клуб. Для меня и для моей семьи он уже родной. Поэтому огромное спасибо тренерскому штабу и руководству за то доверие, которое они выражают. Постараюсь его продолжать также оправдывать и всем вместе добиваться новых побед.

— На днях исполнилось семь лет вашему переходу в «Зенит». Вы зашли на восьмой. Тогда, в 2017-м, могли представить, что этот путь затянется так надолго? И какой вообще для вас этот этап, который сегодня было принято решение продолжить?

— Наверное, такого я не предполагал. Играть за «Зенит» и защищать его цвета — это мечта для любого футболиста и для меня в частности. Поэтому продолжаю верить в эту мечту и буду выкладываться также на 100 процентов на всех тренировках и во всех играх, чтобы продолжать радовать наших болельщиков.

1 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с 34-летним россиянином до лета 2025 года.

В сезоне-2023/24 34-летний Ерохин провел 18 матчей в чемпионате России и сделал две голвые передачи. «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков, и в шестой раз подряд выиграл трофей.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-07-01-aleksandr-erokhin-igrat-za-zenit-i-zashchishchat-ego-tsveta-mechta-dlya-lyubogo-futbolista.htm
Александр Ерохин
ФК Зенит
2
0
Читайте также
Английский футболист Райс едва не подрался с главным тренером сборной Словакии
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Семак — о турнире в Санкт-Петербурге: «Нужно дать возможность новичкам интегрироваться в команду»

«Акрон» объявил о переходе сербского полузащитника Джурасовича