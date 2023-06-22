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Сегодня, 13:06

Ерохин рассказал, как прошел его отпуск

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как прошел отпуск и признался, что с нетерпением ждет завтрашнюю тренировку.

— Как прошел ваш отпуск?

— Проводил время с семьей. Там была культурная программа. Отдохнули на море с ребенком. Провели его замечательно. Сейчас с новыми эмоциями, новыми силами к новому сезону.

— Подготовка будет насыщенная, серьезные команды приезжают. Как вам такой формат подготовки к сезону?

— Я думаю, что для игроков это будет очень интересно. Мы и с «Фенербахче» и с «Црвеной Звездой» встречались. Исходя из тех матчей, это очень интересные, серьезные соперники. Для болельщиков это отличный повод прийти на стадион, посмотреть и на игру «Зенита», и на приезжие команды.

— Не тяжело?

— Не такой большой перерыв был, чтобы сильно растерять форму. Тем более мы все занимались, тренировались, поддерживали форму. Думаю, что тренерский штаб подберет подготовку так, чтобы в сжатые сроки все восстановили кондиции и готовились к матчам Суперкубка.

— Психологически успели отдохнуть от футбола?

— Да, честно, переключился. Сейчас уже ждем с нетерпением завтрашнюю тренировку.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Александр Ерохин
ФК Зенит
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