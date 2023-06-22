Ерохин рассказал, как прошел его отпуск

Сегодня, 13:06
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как прошел отпуск и признался, что с нетерпением ждет завтрашнюю тренировку.
— Как прошел ваш отпуск?
— Проводил время с семьей. Там была культурная программа. Отдохнули на море с ребенком. Провели его замечательно. Сейчас с новыми эмоциями, новыми силами к новому сезону.
— Подготовка будет насыщенная, серьезные команды приезжают. Как вам такой формат подготовки к сезону?
— Я думаю, что для игроков это будет очень интересно. Мы и с «Фенербахче» и с «Црвеной Звездой» встречались. Исходя из тех матчей, это очень интересные, серьезные соперники. Для болельщиков это отличный повод прийти на стадион, посмотреть и на игру «Зенита», и на приезжие команды.
— Не тяжело?
— Не такой большой перерыв был, чтобы сильно растерять форму. Тем более мы все занимались, тренировались, поддерживали форму. Думаю, что тренерский штаб подберет подготовку так, чтобы в сжатые сроки все восстановили кондиции и готовились к матчам Суперкубка.
— Психологически успели отдохнуть от футбола?
— Да, честно, переключился. Сейчас уже ждем с нетерпением завтрашнюю тренировку.
7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.