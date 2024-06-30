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Сегодня, 12:15

Ерохин: «У «Зенита» всегда одна задача — победить во всех турнирах»

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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, какие задачи стоят перед командой на предстоящий сезон.

«Думаю, «Зенит» будет фаворитом следующего сезона РПЛ. Конечно, многие команды сейчас приобретают хороших футболистов, усиливаются, видоизменяются. Они на сто процентов составят нам конкуренцию, но у «Зенита» всегда одна задача — победить во всех турнирах, где мы участвуем. Других мыслей в головах у футболистов просто нет», — приводит слова Ерохина «Советский спорт».

В сезоне-2023/2024 34-летний Ерохин провел 18 матчей в чемпионате России и сделал две голвые передачи. «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков, и в шестой раз подряд выиграл трофей.

Источник: Советский спорт
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