Ерохин — о сборах «Зенита»: «У всех приподнятое настроение»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от первого учебно-тренировочного сбора команды в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ощущения очень положительные — от того, что сборы начались, началась работа. Я думаю, что у всех пока улыбки на лице, приподнятое настроение. Условия отличные, остается только тренироваться», — цитирует Ерохина пресс-служба петербуржцев.

15 января Metaratings сообщил, что «Сочи» приостановил переговоры по трансферу Ерохина из-за нежелания игрока покидать «Зенит».

Первый сбор «Зенита» в Абу-Даби проходит стартовал 14 января и продлится до 28 января.