Ерохин: «В ближайших матчах сделаем все, чтобы обойти «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» и «Известиям» рассказал о борьбе команды за первое место в чемпионате России.

— Александр, матч с «Краснодаром» можно назвать лучшим для «Зенита» этой весной?

— Да, можно. Он неудачно начался для нас, «Краснодар» провел хорошую атаку и забил. Но после этого мы включили необходимые скорости, начали быстро выходить в атаку, наши футболисты стали проявлять свои индивидуальные качества. В результате мы имели подавляющее преимущество, забили два гола в первом тайме, еще два — во втором. И не использовали еще несколько моментов. Но добились заслуженной победы.

— Чувствуется, что команда преодолела те проблемы, которые мешали показывать хорошую игру в весенних матчах с ЦСКА (0:0), «Спартаком» (1:2) и «Локомотивом» (1:1)?

— Да, у нас с «Краснодаром» получился более азартный матч. И хорошо, что это произошло в такой важной игре. Мы правильно к ней подошли психологически — каждый чувствовал свою ответственность и за команду, и за результат. Что касается турнирной ситуации, то мы в любом случае пока не вышли на первую строчку в таблице. Но тем не менее в ближайших матчах приложим максимум усилий, чтобы это сделать. Сделать так, чтобы догнать и обогнать «Краснодар».